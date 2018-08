D66-prominent Terlouw: doorduwen dividendplan is gevaar voor democratie

D66-coryfee Jan Terlouw hoopt dat de afschaffing van de dividendbelasting alsnog sneuvelt in de Eerste Kamer, nu duidelijk is hoeveel weerstand de maatregel oproept. "Als de macht gaat berusten bij het kapitaal, dan is de democratie wezenlijk in gevaar", zegt hij in de podcast Betrouwbare Bronnen.

De oud-fractieleider en -vicepremier zegt dat een zeer ruime meerderheid van de Nederlanders de heffing op de winstuitkering aan de aandeelhouders wil behouden. En volgens hem gaat het plan het in de Tweede Kamer alleen maar halen omdat D66 en de ChristenUnie nu eenmaal hun handtekening onder het regeerakkoord hebben gezet. Hij wijst erop dat de leiders van die twee regeringspartijen herhaaldelijk hebben laten weten dat ze er eigenlijk niets in zien.

Democratie

Terlouw kan er niet bij dat de maatregel desondanks doorgaat. "Wat heeft dat nog met democratie te maken?", vraagt hij zich af. Hij vindt dat het kabinet zou moeten zeggen: "Het gaat niet door, want jullie willen het niet".

Terlouw hoopt dat het plan in de senaat sneuvelt. Er gaan geluiden dat een meerderheid daar nog niet zeker is. Dat betekent wel dat de senatoren in meerderheid tegen het hele Belastingplan moeten stemmen, dat minister Hoekstra op Prinsjesdag presenteert. In het Belastingplan zijn alle maatregelen met elkaar verknoopt en er staan ook lastenverlichtingen in.