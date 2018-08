De dood van John McCain legt de polarisatie van Washington bloot

McCain zelf sprak nog over zijn graf heen. Twee dagen na zijn dood plaatsten medewerkers zijn laatste vaarwel. Hij hekelde de verdeeldheid in Washington, wat velen uitlegden als een verhulde kritiek op Trump.

"We ondermijnen onze grootsheid als we patriotisme verwarren met de stammenstrijd die weerzin, haat en geweld zaait in alle uithoeken van de planeet. We verzwakken onze grootsheid als we ons verstoppen achter muren in plaats van ze neer te halen. We verzwakken het als we de kracht van onze idealen in twijfel trekken. Maar we moesten juist op onze idealen vertrouwen als de belangrijkste kracht om verandering in gang te zetten."

Bush en Obama

Trump is op verzoek van McCain niet aanwezig bij zijn uitvaart, morgen in de National Cathedral in Washington. Wel aanwezig zijn de oud-presidenten Obama en George W. Bush, die beiden een toespraak zullen houden in de kathedraal. Een Democraat en een Republikein, twee mannen die McCain versloegen tijdens de verkiezingscampagnes van 2000 en 2008. Het is McCain ten voeten uit.

"Ik denk dat John McCain hier afscheid neemt met een les in beschaving door juist de twee mannen die hem verslagen hebben, te vragen een toespraak te houden", zegt zijn goede vriend Steve Duprey.

"Het dient als voorbeeld voor Amerika dat onze verschillen in politieke opvattingen nooit belangrijker mogen zijn dan wat ons bindt. Die zijn nooit belangrijker dan de beschaving die een kenmerk is, of misschien was, van de Amerikaanse democratie."