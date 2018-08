Het is geen verrassing: afgelopen zomer was de warmste ooit gemeten

Afgelopen zomer was het in De Bilt gemiddeld 19 graden. Normaal is dat 17 graden en daarmee is de zomer van 2018 de warmste die ooit is gemeten. Tot dit jaar was dat 2003: toen werd het in de zomermaanden gemiddeld 18,6 graden. De meteorologische zomer eindigt vandaag en het KNMI presenteert straks de cijfers over 2018.

Het warmst werd het op 26 juli in Arcen in Limburg, waar 38,2 graden op de thermometer stond, een kleine halve graad lager dan de hoogste temperatuur die ooit in Nederland is waargenomen (38,6 graden).

Er waren twee landelijke hittegolven: tussen 15 juli en 27 juli en tussen 29 juli en 7 augustus. Meteorologen gebruiken die term als het in De Bilt ten minste vijf dagen aaneen 25 graden is, en drie dagen daarvan 30 graden of warmer ("tropisch warm").

Opvallend is dat het 60 dagen op rij overdag boven de 20 graden was, dat stopte pas afgelopen zaterdag. Er zijn acht tropische dagen gemeten (30 graden of warmer); normaal zijn dat er 's zomers twee.

Warmste nacht

En verder was het natuurlijk kurkdroog. Landelijk is er gemiddeld 105 millimeter regen gevallen. Ter vergelijking: het langjarig gemiddelde in de zomer is 225 millimeter.

Juli spande de kroon: het was de droogste hooimaand sinds het begin van de metingen met slechts 11 millimeter regen als landelijk gemiddelde, gewoonlijk is dat 78 millimeter.

Menigeen zal met gemengde gevoelens terugdenken aan de warme nachten, maar de gemiddelde minimumtemperatuur in De Bilt (meestal in de vroege ochtend) was met 12,9 graden slechts een graadje hoger dan normaal.

In de grote steden is het tussen baksteen en asfalt 's nachts in de regel 2 tot 3 graden warmer dan op het meetveld bij het KNMI, maar daar worden geen officiƫle metingen uitgevoerd. De warmste nacht was die van 27 juli: toen was het tussen de 20 en 24 graden.