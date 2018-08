Dak van kerk in historisch centrum Rome stort plots in

In het historisch centrum van Rome is het dak van de San Giuseppe dei Falegnami-kerk ingestort. Volgens de Italiaanse autoriteiten zijn er geen gewonden gevallen bij het incident. Alleen de pastoor was in het pand toen het dak naar beneden kwam. Hij bleef ongedeerd.

Toch veroorzaakte het schrik in Italië, twee weken na het instorten van de brug in Genua waarbij 43 mensen om het leven kwamen. Het historisch blog Trastevere twitterde dat in Italië niet alleen de bruggen instorten, "maar ook stukjes geschiedenis. Er zijn geen woorden voor, slechts scheldwoorden."