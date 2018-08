PVV-Eerste Kamerlid Martin van Beek verongelukt

Van Beek was 58 jaar. Hij was lid van de Eerste Kamer sinds 28 maart 2017. Eerder was hij dat van 2 oktober 2012 tot 9 juni 2015.

Vanwege ziekte werd hij van 25 oktober 2017 tot 14 februari 2018 en van 20 maart 2018 tot 4 juli 2018 tijdelijk vervangen. Van Beek was consultant in de zorg en had een groothandel in medische producten.