Oudere dame sluit zichzelf buiten: slotenmaker vraagt 850 euro

Een oudere vrouw die zich buitengesloten had bij haar woonzorgcentrum in Den Bosch, heeft de opgetrommelde slotenmaker 850 euro moeten betalen.

Ze is zeker niet de enige die veel te veel betaalt. Het Nederlandse sleutel- en slotenspecialistengilde krijgt jaarlijks tientallen telefoontjes van mensen in soortgelijke situaties die zich opgelicht voelen. Voorzitter Bart Adema van het gilde noemt dat slechts "het topje van de ijsberg".

Dat blijkt ook uit de vele reacties op Facebook van Omroep Brabant. Daar worden zelfs bedragen tot 1700 euro genoemd. Volgens Adema is 80 tot 150 euro reƫel, afhankelijk van de afstand en de mate van beveiliging.

Zetbaas

Adema legt uit hoe de oplichting werkt: als iemand in paniek op straat staat en op internet naar een slotenmaker zoekt, komt een drietal bedrijven met een lokaal nummer bij Google als eerste tevoorschijn. Die hebben fors betaald voor de toppositie. "Er zit een callcenter achter dat naar een zetbaas ergens in het land doorverbindt. Die zegt aan de telefoon dat het zo'n 35 euro kost."

Maar vervolgens wordt de beloofde aanrijtijd niet gehaald, is de deur zogenaamd extra beveiligd of is er sprake van een heel bijzonder slot. Ter plekke laat diegene een leeg opdrachtformulier tekenen. Dan is er formeel sprake van een overeenkomst. "En dan lopen de kosten op. Enkele honderden euro's is dan heel gebruikelijk. Op de factuur staat vaak geen bedrijfsnaam of nummer van de Kamer van Koophandel, dus later verhaal halen lukt ook niet."

Vorig jaar werkte het gilde nog mee aan een campagne van de Consumentenbond om het publiek te waarschuwen voor malafide slotenmakers.