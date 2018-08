Hoe Nederland eruit zag van boven in de jaren 20

Fotografie bestond al een kleine honderd jaar, maar de luchtvaart was in de jaren 20 en 30 nog vrij nieuw. "Als je die twee met elkaar combineerde kon je op een nieuwe manier naar de wereld kijken", zegt Janse. "Je had natuurlijk wel kaarten, maar luchtfoto's waren toch iets anders. Defensie was daar dan ook bijzonder in geïnteresseerd, omdat het natuurlijk mogelijkheden bood voor bijvoorbeeld verkenningen vanuit de lucht."

Toch is het niet altijd duidelijk waarom de foto's precies genomen zijn, zegt Janse. "Ik kan het niet hard maken, maar het zou kunnen dat de luchtvaartafdeling als enige toen in de lucht kon om foto's te nemen en dat in bijzondere gevallen ook deed, zonder dat daar direct een militair doel mee gemoeid was."