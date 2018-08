Tekening 13-jarige leidde tot bomalarm Eindhoven Airport

De oorzaak van het bomalarm vorige maand op Eindhoven Airport was een tekening die door een 13-jarige Britse jongen was gemaakt. De jongen is opgespoord. Hij had geen slechte bedoelingen en wordt niet vervolgd, laat het OM weten.

Op 9 juli werd een toestel van Ryanair dat op het punt stond om naar Edinburgh te vertrekken, ontruimd. Aan boord was een "briefje" gevonden dat voor een bommelding werd aangezien. Dat briefje bleek later een tekening te zijn waarop te zien was hoe je een bom moet maken, stelt het OM.

Verklaring

De jongen die de tekening tijdens een eerdere vlucht had gemaakt en in het vliegtuig had achtergelaten, zei tegen de officier van justitie dat hij dacht dat men wel zou begrijpen dat het geen bommelding was.

De officier heeft hem de ernst van de zaak uitgelegd. Omdat de jongen nog zo jong is en niet de bedoeling had om een echte bommelding te doen, gaat hij vrijuit.