Ouders terreurverdachte snappen niet waarom hun zoon vastzit

"Ze stonden met twintig man voor de deur", vertelt de moeder van Vincent T. Bij haar werd huiszoeking gedaan na de aanhouding van haar zoon, in mei. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij mogelijk een aanslag plegen op moslims.

De ouders van T. zijn verbijsterd over wat er is gebeurd. De 43-jarige man zit opgesloten in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Zijn ouders hebben alleen een paar brieven van hem gekregen, zeggen ze tegen Omroep Gelderland.

Alarmpistolen

T. woonde bij zijn ouders in Pannerden, een dorp in de gemeente Lingewaard. Volgens justitie waren er aanwijzingen dat de man explosieven tot zijn beschikking had. Ook was er "informatie dat de man geweld tegen moslims gerechtvaardigd achtte en handelingen zou verrichten om daartoe over te gaan".

De politie deed vervolgens huiszoeking met speurhonden. "Ze vroegen of we explosieven, diamanten of drugs in huis hadden," zegt de vader van T. Die lagen er niet, wel werden twee alarmpistolen ontdekt.

Dat klopt, zegt de vader. "Ik had er een liggen voor de veiligheid." Vincent had er ook een, maar "die was kapot". Er werd ook een zak kogels gevonden, die Vincent zou hebben meegenomen uit het leger.

Trainen bij de commando's

"Vincent zit bij de commando's", vertelt zijn vader. "Hij ging drie keer in de week naar Roosendaal om te trainen. Als de politie het niet aankan, dan komt de ME. En als zij het niet kunnen, dan komen de commando's waar Vincent bij zit." In de jaren 90 zat T. bij de Luchtmobiele Brigade. Anderhalf jaar geleden zou hij gevraagd zijn voor de commando's.

Op internet is onder meer te vinden dat hij bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2007 op de kieslijst stond van de partij Een voor de Vrijheid. De ouders van T. hebben geen flauw idee waarom hij vastzit.

Geen concreet plan

Wel discussieerde hij op internet met buitenlanders, hij gaf ze ervan langs. Maar van dreigementen of een aankondiging van een aanslag was absoluut geen sprake, zeggen zijn ouders. Het Openbaar Ministerie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de man een concreet plan had voor een aanslag, maar wil verder niets zeggen.

Op 7 september is er een eerste zitting bij de rechtbank. Achter gesloten deuren, tot verdriet van zijn ouders. "Ik wil hem gewoon weer thuis hebben," besluit zijn moeder.