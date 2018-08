'Onteigening in Zuid-Afrika moet gebeuren, zolang het rechtvaardig is'

In de gordijnen

Ruth Hall is zelf een witte Zuid-Afrikaan. Ze is hoofd van PLAAS, niet alleen Afrikaans voor boerderij maar ook afkorting van het Institute for Poverty Land and Agrarian Studies. Ze vindt dat regeringspartij ANC veel te zachtaardig te werk is gegaan sinds de partij de macht in handen kreeg in 1994 en te weinig heeft gedaan om de ongelijke verdeling tussen witte en zwarte Zuid-Afrikanen recht te trekken.

"Het ANC is veel te langzaam geweest. Veel te bang om witte landeigenaren in de gordijnen te jagen over hun eigendomsrechten. Maar de staat moet ook vechten voor de mensen die in de afgelopen eeuw land zijn kwijtgeraakt."