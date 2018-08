Het Haringvliet gaat open en dat heeft voor- en nadelen

De samenwerkende natuurorganisaties zijn trots op het nieuwe natuurgebied. In het Haringvliet komt namelijk een eiland van zes hectare. Dat eiland wordt nu aangelegd. Grote vrachtwagens storten duizenden kilo's zand in het water.

"Straks zie je alleen maar natuur", zegt boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten. Hij wil er wel vergif op innemen dat er in april volgend jaar visdieven broeden.

Kolen

Arjen Bevelander is groente- en kruidenteler in Achthuizen op Goeree-Overflakkee. Hij is voor zijn Chinese kolen afhankelijk van het water uit het Haringvliet. Zoet water, want op zout water groeien die kolen niet.