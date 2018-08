Invallen door hele land in onderzoek naar witwassen

De FIOD verdenkt vijf mannen en twee vrouwen van het witwassen van zo'n 1,8 miljoen euro via financiële constructies in het buitenland.

Vanwege het onderzoek heeft de fiscale opsporingsdienst in het hele land invallen gedaan. In Apeldoorn, Hattem, Houten, Oldenzaal, Zwolle en de gemeente Lopik zijn huizen en kantoren doorzocht. De verdachten zijn tussen de 42 en 56 jaar oud. Bij hen zijn administratie en een vuurwapen in beslag genomen, meldt Omroep Gelderland.

De FIOD kwam hen op het spoor dankzij informatie uit Luxemburg. Het gaat om bankgegevens van financiële dienstverleners die het mogelijk maken om geld buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten te houden.

Het onderzoek van de FIOD houdt verband met de Panama Papers, een grote hoeveelheid uitgelekte gegevens over dubieuze financiële constructies in belastingparadijzen.