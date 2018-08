Video toont racistisch geweld tegen 15-jarige jongen in België

Het slachtoffer blijft in eerste instantie kalm, maar nadat de discussie verder is opgelaaid, vallen er klappen. De jongen probeert zich te verdedigen, maar hij wordt door de man op het spoor geduwd. Hij probeert zo snel mogelijk weer het perron op te komen, maar wordt dan door de man teruggeduwd. In de val trekt hij de man mee het spoor op. Daar slaat hij de man een aantal keer hard op het hoofd. Na een worsteling wordt het groepje uiteindelijk door omstanders uit elkaar gehaald.

Onaanvaardbaar

De burgemeester van Aarschot zegt geschokt te zijn door de video. "Dit is levensgevaarlijk en onaanvaardbaar", zegt André Peeters. "Dit gedrag mag niet onbestraft blijven. Iemand op de sporen duwen is crimineel." Ook Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open Vld, reageerde op de vechtpartij. Op Twitter zegt ze dat het goed is dat de politie en het parket hier tegen optreden. "In onze stad is er geen plaats voor scheld- en vechtpartijen. En duidelijk: in onze stad is er geen plaats voor racisme."

De man die de jongen aanviel is aangehouden en zit nog vast op verdenking van "opzettelijke slagen en verwondingen met racistisch motief". De twee vrouwen uit de video zijn kort na de aanhouding vrijgelaten. Het groepje verklaarde onder invloed van alcohol en drugs geweest te zijn.