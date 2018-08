Staking beveiligers Schiphol van de baan

De beveiligers op Schiphol gaan niet staken op 4 september. Dat meldt vakbond De Unie. Samen met FNV en CNV heeft de bond een akkoord bereikt met de werkgevers van de beveiligers.

"Dit akkoord doet recht aan de belangen van de beveiligers op Schiphol. Zij werken onder steeds grotere druk terwijl zij in hun salaris niets terugzien van de economische groei waar de rest van Schiphol wel van profiteert", aldus onderhandelaar Gertjan Tommel van De Unie.

Dankzij het akkoord krijgen de beveiligers dit jaar een eenmalige loonsverhoging van 700 euro en gaat hun salaris in 2019 en 2020 omhoog met in totaal 5 procent. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijd.

Tommel: "Dankzij de gemaakte afspraken zijn de beveiligers in staat een betere balans te vinden tussen werk en privé. Met een goede loonsverhoging laten de werkgevers zien dat ze de Schiphol-beveiligers waarderen voor het belangrijke werk dat ze dag en nacht uitvoeren."

Kort geding

Schiphol maakte dinsdag bekend dat het met een kort geding de staking wilde voorkomen. Een staking door de 4000 beveiligers zou de luchthaven ernstig ontregelen.

Over de aangekondigde juridische stappen zei CNV-actieleider Peter de Jong dinsdag nog: "We zijn niet onder de indruk van de dreiging van een kort geding door Schiphol.'' De voorbereidingen voor de staking op 4 september waren daardoor nog aan de gang toen de bonden dinsdagavond toch een akkoord bereikten met de werkgevers.

"Dat het akkoord er plotseling toch kwam, komt doordat de werkgevers gisteravond substantieel naar ons toeschoven", zegt CNV-onderhandelaar Erik Maas.

Andere acties

Beveiligers voeren al maandenlang actie voor een nieuwe cao. Niet alleen op Schiphol maar ook op andere plekken in het land, zoals bij de Vrije Universiteit, het ministerie van Defensie en chemiebedrijf MSD. De reden was het vastlopen van de cao-onderhandelingen voor 30.000 beveiligers.

"Voor de andere beveiligers heb ik ook de hoop dat we snel met de werkgevers om tafel kunnen zitten", zegt Maas. "We hebben ze opgeroepen om de lijn uit dit akkoord door te trekken."