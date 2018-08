Studenten willen dat kabinet beloften leenstelsel nakomt

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat het kabinet alsnog met extra geld komt voor het hoger onderwijs, zoals bij de afschaffing van de studiebeurs is beloofd. "Er moet nu snel geïnvesteerd worden, anders gaat het hoger onderwijs verder ten gronde", vindt Geertje Hulzebosch.

De voorzitter van de LSVb reageerde vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal op een artikel in Trouw, waarin staat dat geen enkele belofte rond de invoering van het leenstelsel voor studenten is waargemaakt. Zo is de 1 miljard euro die de maatregel zou opleveren voor verbetering van het hoger onderwijs nog niet binnengehaald, schrijft de krant. Van het aanvankelijke bedrag is nog 820 miljoen euro over.

Hulzebosch wijst erop dat ook de andere belofte, dat het leenstelsel eerlijker zou zijn ten opzichte van kinderen uit 'kwetsbare gezinnen', niet is waargemaakt. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen uit bijvoorbeeld bijstandsgezinnen of met lager opgeleide ouders een grotere leenangst hebben dan anderen.

'Even geduld'

D66-Kamerlid Van Meenen erkent dat het bedrag van 1 miljard voor onderwijsverbetering inmiddels is bijgesteld naar 820 miljoen euro. Dat bedrag komt er zeker, zei hij bij de NOS op Radio 1. "Maar het is pas voorzien voor 2025, dus nog even geduld." Van Meenen sluit niet uit dat de laatste 200 miljoen ook nog wordt binnengehaald doordat meer studenten buiten de spits met het openbaar vervoer gaan rijden, zoals de bedoeling is. Maar dat staat niet vast, geeft hij toe.

De D66-onderwijsspecialist is één van de grondleggers van het leenstelsel voor studenten, dat in 2015 onder oud-minister Bussemaker werd ingevoerd. Hij staat er nog steeds volledig achter.

Hij ziet inderdaad dat "iets minder" kinderen uit bijstandsgezinnen gaan studeren. Maar dat geldt volgens hem vooral voor havisten. "Van de kinderen die het vwo gedaan hebben, gaan er juist meer door naar het hoger onderwijs." Hij wil dat er meer onderzoek naar ongelijke studiekansen wordt gedaan. "Het gaat me te snel om dit meteen te koppelen aan het leenstelsel."

'Slecht plan'

De onderwijswoordvoerders van coalitiegenoten CDA en ChristenUnie, die altijd al kritisch waren over het leenstelsel, zijn niet verbaasd over het Trouw-artikel. "Het afschaffen van de basisbeurs was gewoon een slecht plan, een bezuiniging van het vorige kabinet die nog jaren doorwerkt", zegt CU-Kamerlid Bruins. "De huidige studenten vallen tussen wal en schip, zij hebben wel de lasten, maar niet de lusten."

De twee partijen zitten ermee in hun maag, maar hebben in het regeerakkoord afgesproken dat het leenstelsel ongemoeid wordt gelaten. Ze hebben wel inmiddels wel aan het kabinet gevraagd om nu alvast met extra geld voor het hoger onderwijs beschikbaar te stellen, zodat de huidige studenten er ook profijt van hebben. Dat verzoek heeft de steun van een Kamermeerderheid.