Met de Buffel haalt NS zijn laatste diesel van het spoor

Treinen gaan met gemak vijftig jaar mee. Maar voor de Buffel valt het doek al na ruim twintig jaar. Vandaag rijdt de dieseltrein voor zijn laatste rit het rangeerterrein op van het Spoorwegmuseum in Utrecht. Nu NS alle trajecten heeft geƫlektrificeerd, is de Buffel overbodig geworden.

De Buffel - officieel een dieseltrein van het type DM90 - reed sinds 1996 op het Nederlandse spoor. Destijds was het een van de modernste treinen die NS had rijden, onder meer op het bekende Kamperlijntje tussen Zwolle en Kampen. Het was de laatste trein die de Nederlandse Spoorwegen zelf hadden ontworpen.

Laatste stoomlocomotief

Met de Buffel was op zich niets mis, legt Peter-Paul de Winter van het Spoorwegmuseum in Utrecht uit. Maar hij is overbodig geworden. "Net zoals in 1958 het stoomtijdperk werd afgesloten met de overdracht van de laatste stoomlocomotief, sluit NS met de overdracht van de Buffel het dieseltijdperk af", aldus De Winter bij RTV Utrecht. Dieseltreinen zijn veel vervuilender dan gewone treinen.



De NS heeft de meeste DM90's verkocht aan het Roemeense bedrijf Ferotrans. De voertuigen gaan daar rijden als intercity van het noorden van het land naar de hoofdstad Boekarest.

Tijdperk afgesloten

Een van de Buffels - treinstel 3426 om precies te zijn - wordt vandaag naar het Spoorwegmuseum gereden door machinist Bernd-Jan Kraan. "Dat is eigenlijk wel een eer", zegt hij. "Het is een tijdperk dat officieel wordt afgesloten en daar ben ik me wel van bewust". Tot eind oktober is de trein te zien in het museum. Daarna gaat hij naar het depot, omdat de Buffel nog te jong is voor het museum om daar permanent te kunnen staan.

Het is overigens niet zo dat met de laatste rit van de Buffel alle dieseltreinen van het spoor verdwijnen. Regiovervoerder Arriva rijdt nog wel met diesels.