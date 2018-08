Iets minder tv, iets meer online: een verschuiving of bezuiniging?

De verwachte bezuinigingen op de Nederlandse Publieke Omroep zullen de journalistiek niet gaan raken, zegt Frans Klein, directeur Video bij de NPO. Maar toch zullen programma's als Zembla, Tegenlicht en Andere Tijden minder afleveringen krijgen en verdwijnt onderzoeksprogramma Brandpunt van de televisie naar online.

"Het is een dubbele boodschap naar de programmamakers", zegt Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). "Er moeten wel degelijk journalistieke programma's zich proberen te redden met minder budget. Het is leuk om te zeggen dat er niet bezuinigd wordt op de journalistiek, maar uiteindelijk gaan de programmamakers dit wel voelen."

Hans Laroes, hoofdredacteur Journalistiek bij KRO-NCRV, is blij met de uitspraken van Klein, mits ze waar zijn. "Ik zou nu zeggen: show me the money! Ik hoor graag dat hij dit zegt, maar ik wil wel zien dat het ook wordt waargemaakt. Laten we het dan samen doen."

Online koers

Volgens de NPO zijn de veranderingen, bijvoorbeeld in bovengenoemde programma's, geen gevolg van bezuinigingen maar een verschuiving naar online. Televisie is niet meer alles, de focus verlegt zich langzaam. "De verdeling wordt ongeveer 80/20, we blijven wel fors aan de kant van de lineaire netten", vertelt Klein, eerst directeur Televisie, nu directeur NPO Video, tijdens de presentatie.

Maar de verschuiving betekent wel dat sommige televisieprogramma's verloren gaan of op een andere manier gemaakt gaan worden. "We gaan naar andere platforms. Onze oudere kijkersgroep is de belangrijkste, daar nemen we geen afstand van. Maar onze nieuwe doelgroepen zitten op online, dus moeten we op nieuwe manieren verhalen gaan maken", zegt Gijs van Beuzekom, netmanager van NPO 2. Laroes is blij met de nieuwe online koers. "We zijn er helemaal klaar voor. KRO-NCRV is een experimentele omroep. Het is doodzonde dat Brandpunt+ verdwijnt, maar we willen graag een partner in innovatie zijn."

Ook Stan van Engelen, hoofdredacteur Media VPRO, is teleurgesteld. "We staan als VPRO achter het streven van de NPO om ruimte te maken voor journalistieke vernieuwing en om nieuwe doelgroepen te bereiken. Daar werken we ook graag aan mee. Maar we vinden het uitermate jammer dat die ruimte moet komen uit een bezuiniging op VPRO Tegenlicht, een programma dat vernieuwing aan alle kanten omarmt."

Daarom hoopt de VPRO nog altijd dat als de bezuinigingen minder hoog uitvallen er niet te hard ingegrepen wordt in het programma.