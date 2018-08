Bestuur D66 wil meer democratische vernieuwing

Ministers, staatssecretarissen en de vicepresident van de Raad van State moeten voordat zij worden benoemd eerst verschijnen bij een openbare hoorzitting met de Tweede Kamer. "Dit versterkt de democratische controle en versterkt het mandaat van de persoon in kwestie", zegt het partijbestuur.

Ook moeten er burgerfora worden ingesteld die op verzoek van de Tweede Kamer of het kabinet advies uitbrengen over actuele politieke thema's. De burgers die aan een forum meedoen worden via loting aangewezen. En via een in te voeren burgerrecht op amendement moeten groepen burgers zelf voorstellen kunnen indienen in de Tweede Kamer voor nieuwe wetten of verandering van wetten.