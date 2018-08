Te weinig aandacht voor biseksuelen: 'De b-groep valt er vaak buiten'

Biseksuelen zijn een onzichtbare groep en zouden meer aandacht moeten krijgen. Tot die slotsom komt sociaal-geograaf Emiel Maliepaard met zijn onderzoek naar de positie van biseksuelen in Nederland.

Van de ruim 17 miljoen Nederlanders zijn er zo'n 2 miljoen biseksueel te noemen, schat de onderzoeker, die vandaag in Nijmegen promoveert op het onderwerp. "Ongeveer 4 procent van de Nederlanders identificeert zich als biseksueel en meer dan 15 procent van de mannen en vrouwen heeft biseksuele gevoelens, fantasieën of ervaringen."

Homomannen en transgenders

Toch is er volgens Maliepaard maar weinig aandacht voor de groep. "Het wordt de laatste twee à drie jaar wel iets meer", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar aandacht gaat toch vaak uit naar homomannen. En transgenders ook steeds meer, gelukkig. Maar de b-groep valt er vaak buiten."

Terwijl aandacht juist belangrijk kan zijn, denkt de onderzoeker. "Het is een groep met risico's, bijvoorbeeld op eenzaamheid en depressie. Maar qua beleid is daar weinig aandacht voor."

Concreet denkt Maliepaard dat medewerkers van gezondheidsorganisaties zich om te beginnen open moeten opstellen. "Ze moeten er rekening mee houden dat iemand zich niet alleen tot mensen van één geslacht aangetrokken voelt."

Uit de kast?

De onderzoeker denkt verder dat het zou helpen als er meer ruimte komt om te praten over seksualiteit in relaties in het algemeen. Maar hij vindt juist niet dat biseksuelen eerder uit de kast moeten komen. "Nee, van dat fenomeen moeten we af."

"Uit de kast komen is een idee dat je moet bekennen aan anderen dat je anders bent dan hen", zegt hij. "Het idee dat je pas een gezond leven kan leiden als je uit de kast bent, is onjuist. Er zijn genoeg mensen die niet uit de kast komen en gewoon een goed leven kunnen leiden."

NOS op 3 sprak eerder dit jaar met biseksuelen over hun ervaringen: