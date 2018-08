Honderden actievoerders houden zitprotest tegen gaswinning

Er wel veel politie aanwezig in Farmsum, meldt RTV Noord. Dat maakt de organisatoren van de actie weinig uit. "Met dit soort acties is altijd veel politie op de been. En de politie is niet onze vijand. Deze actie is gericht tegen de bazen van de NAM, tegen Shell en tegen fossiele brandstoffen."

Burgemeester Beukema van Delfzijl zegt dat er veel politie is omdat er "sprake is van een demonstratie in een gevoelig gebied, met veel chemische industrie".