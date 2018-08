Bibliotheek Den Helder is 'beste van de wereld'

Bibliotheek School 7 in Den Helder is uitgeroepen tot beste van de wereld. De organisatie kreeg in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur de eerste prijs in de categorie 'nieuwe bieb in een bestaand gebouw', meldt NH Nieuws. De bieb versloeg onder meer concurrenten uit Singapore en Braziliƫ. Vorig jaar werd de bibliotheek al uitgeroepen tot beste van Nederland.

De juryleden zijn onder de indruk van de manier waarop de bibliotheek samenwerkt met lokale partners. Ze noemden ook de bijzondere architectuur en inrichting van de bibliotheek als bijzondere kwaliteiten.

De Helderse bibliotheek was volgens Anita Ruder van School 7 de enige Nederlandse bibliotheek die meedeed aan de wedstrijd. "We kregen echt een beetje een Songfestival-gevoel. We stonden er voor heel Nederland", vertelt ze vanuit Kuala Lumpur. School 7 nam het op tegen negentien bibliotheken uit andere landen.

Hoofdprijs

Om mee te mogen doen aan de wedstrijd moest een bibliotheek tussen 2015 en 2017 gerealiseerd zijn en in een nieuw gebouw zitten of in een gebouw waarin daarvoor nog geen bibliotheek zat.

"Toen we naar de voorwaarden keken om mee te mogen doen aan de wedstrijd, zagen we dat we eraan voldeden. We dachten: we proberen het gewoon. Toen werden we genomineerd. Dat was voor ons al een beetje de hoofdprijs. En dit is natuurlijk helemaal geweldig."

Dat ze zouden winnen, had Ruder niet verwacht. "Je hoopt het wel, maar je ziet ook andere bibliotheken en die zijn ook prachtig."

Nieuwe boeken

School 7 werd in 2016 geopend. De bibliotheek zit in een honderd jaar oud schoolgebouw in het centrum van Den Helder. Voordat er een bibliotheek in kwam, stond het gebouw lang leeg. De gemeente had het geld niet om het pand op te knappen.

Inwoners waren tegen het slopen van het oude gebouw. "Want daar hebben we er door de oorlog niet veel van in Den Helder", zegt Ruder. Uiteindelijk kocht een woningcorporatie het pand.

De bibliotheek krijgt behalve de titel ook een prijs van 5000 dollar. "We zouden daarmee onze reis naar Kuala Lumpur kunnen betalen, maar het geld gaat naar de jeugd. We gebruiken het geld om nieuwe boeken en andere materialen te kopen voor kinderen." De reis is betaald door een sponsor.