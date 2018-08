Minister is stagediscriminatie op mbo beu

Discriminatie bij het vinden van een stageplek op het mbo komt nog altijd te vaak voor, zegt minister Van Engelshoven op basis van nieuwe cijfers. Ze komt met drie maatregelen om het probleem aan te pakken.

Uit de cijfers, van de universiteit van Maastricht, blijkt dat 24 procent van de mbo'ers met een niet-westerse achtergrond minstens vier keer moet solliciteren voor een stage. Onder autochtonen is dat 11 procent.

Hoofddoek

Ook in één keer een stage vinden blijkt nog altijd veel moeilijker voor mensen van niet-westerse afkomst. Het is niet voor het eerst dat onderzoekers constateren dat stagediscriminatie voorkomt. Dat is vooral het geval bij meisjes met een hoofddoek en jongens van wie werkgevers denken dat ze "risicovol" zijn, zegt de minister.

"Ik ben benieuwd of werkgevers beseffen wat ze aanrichten", stelt Van Engelshoven (D66). "Want je knakt een droom, je beschadigt bij mensen het gevoel dat er plaats voor ze is in de maatschappij." Ze wijst er bovendien op dat werkgevers enerzijds klagen over personeelstekorten en zich tegelijkertijd blijkbaar, vaak onbewust, schuldig maken aan discriminatie.

Trainingen

Om stagediscriminatie tegen te gaan, worden nu honderden bedrijfsbezoeken georganiseerd waarbij studenten en bedrijven elkaar leren kennen. Verder komen er trainingen waarbij bedrijven leren hoe ze kunnen selecteren zonder vooroordelen. De derde maatregel is een campagne om het al bestaande meldpunt Stagediscriminatie een grotere bekendheid te geven.

"Het ministerie kan dit probleem niet alleen oplossen", zegt Van Engelshoven. "Daar hebben we de scholen, de MBO Raad, de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de duizenden stagebedrijven bij nodig."