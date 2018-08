Halogeenlamp per 1 september verboden, maar hij blijft voorlopig toch te koop

Omdat winkels hun voorraden gewoon mogen blijven verkopen, zullen er naar verwachting voorlopig nog genoeg halogeenlampen verkrijgbaar zijn. Ook de gloeilamp is nog altijd te koop. Sommige winkels en ook consumenten hebben jaren geleden een voorraad gloeilampen aangelegd.

Dat geldt in ieder geval voor lampenwinkel Aurora Kontakt in Amsterdam. "Toen ze gingen verdwijnen hebben we alles ingekocht, echt op grote schaal, trailers vol. Nog steeds hebben we bakken vol, we kunnen alles leveren", zegt Remko Gremmen van Aurora.

Ook probeert de winkel nu zoveel mogelijk halogeenlampen in te kopen. Hoewel de situatie nu wel anders is dan toen de gloeilamp verdween, zegt Gremmen. "Toen waren er niet zulke goede alternatieven. Niet dezelfde kleur en de dimbaarheid was moeilijk. De mensen vonden het niet mooi. Ze wilden niet in een of andere slagersvitrine zitten, maar gewoon gezellig licht."

Kostenplaatje

Inmiddels is de ledlamp veel beter geworden. "Je ziet nu wel dat de ledlamp verbetert qua kleur en dimbaarheid, en dus dat er meer mensen voor led gaan. Maar er zit wel een kostenplaatje aan. Er zijn ook mensen die dat niet willen of die vastgeroest zitten in wat ze kennen. Die willen het gewoon niet."

Of ook de halogeenlamp nog jarenlang verkocht gaat worden, net als de gloeilamp, is moeilijk in te schatten. Remko Gremmen denkt van wel. Feit is dat de gloeilamp niet alleen nog verkrijgbaar is bij de gespecialiseerde lampenwinkel, maar ook bij supermarkten, bouwmarkten en onlinewinkels.

Detailhandel Nederland zegt desgevraagd niet te kunnen zeggen hoeveel gloeilampen er nog verkocht worden. Woordvoerder Laetitia Gruwel: "De verkoop van deze lampen is een aflopende zaak. Het betreft het opmaken van de voorraad en daarom heeft het geen zin om hier cijfers van bij te houden."