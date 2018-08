Amerikaans stel sluit bejaarde op in hondenkennel

De politie in Texas heeft een man en een vrouw gearresteerd die ervan verdacht worden dat ze een 70-jarig familielid hadden opgesloten in een hondenkennel, haar geld aftroggelden en haar nauwelijks te eten gaven.

Het slachtoffer zegt dat de man, die een relatie had met de vrouwelijke verdachte, geprobeerd had om haar te verdrinken in een badkuip. Ook zou ze in haar kruis zijn getrapt en werd ze gedwongen om in haar ondergoed over glasscherven te lopen.

Omdat de verdachten niemand binnen lieten, duurde het ruim een half jaar voordat de mishandeling werd opgemerkt. Toen het slachtoffer uiteindelijk na ingrijpen van andere familieleden bij de politie aankwam had ze een blauw oog, blauwe plekken op haar rug en snijwonden in haar voeten.

De twee verdachten zitten in voorarrest vast in een gevangenis ten zuidoosten van de stad Dallas.