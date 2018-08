Huis in Emmen ingepakt om ongedierte te bestrijden

Aan de Boslaan in Emmen is een huis volledig ingepakt met een geel-zwarte doek. Een ongediertebestrijder is er aan het werk.

Buren zeggen dat het huis last heeft van boktorren. De insecten worden door het bestrijdingsbedrijf bestreden met giftig gas. Eerst is het huis helemaal ingepakt. Zodra het doek om het huis 'gasdicht' is, wordt er gas ingebracht. De boktor wordt daarmee volledig uitgeroeid.

RTV Drenthe schrijft dat de buren voorlopig niet in hun tuin mogen. Donderdag moet het vergassen klaar zijn. Waarschijnlijk wordt die dag ook het doek weer weggehaald.

Boktor

De boktor zelf is een onschadelijk beestje, maar de larven eten hout. Hun vraatzucht kan grote schade aanrichten aan woningen met houten constructies.

Het gebeurt wel vaker dat een woning helemaal wordt ingepakt om ongedierte te bestrijden, maar het is niet gebruikelijk. De methode is effectief, maar wordt vanwege de hoge kosten meestal pas als laatste redmiddel gebruikt.