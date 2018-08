Decennia oud theaterdoek ontdekt bij verbouwing oude bioscoop Breda

Bioscoop wordt verbouwd

Het doek werd ontdekt bij de verbouwing van de oude bioscoop in de binnenstad van Breda. Er komt een foodhall in. Een van de nieuwe eigenaren stuitte op het werk in de oude theatertoren. "In eerste instantie had ik niet door hoe bijzonder het was", zegt Kris Maas.

Hij schakelde daarom de gemeente in voor verder onderzoek. "Het is heel bijzonder dat in een leegstaand pand zo'n doek geworden wordt", zegt Maas. "Normaal vind je oude lampen of een oude muur."

Zoeken naar nieuwe locatie

Waar het enorme doek komt te hangen, is nog de vraag. "Dat weten we zelf ook nog niet", zegt Maas. "Het doek is te groot om in de foodhall te hangen. We gaan dus op zoek naar een mooie plek waar het opgehangen kan worden."

Voorlopig hangt het doek in het Chassé Theater. Daar is op 9 september tijdens Open Monumentendag te zien voor het publiek.