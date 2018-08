Politie schiet op man die met mes zwaait in Naaldwijk

De politie in de Zuid-Hollandse plaats Naaldwijk heeft een man neergeschoten die met een mes stond te zwaaien. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over zijn medische toestand is niets bekendgemaakt.

Het incident gebeurde bij de Albert Heijn aan de Verdilaan, in het centrum van Naaldwijk. Hij schreeuwde volgens de politie naar omstanders. Toen hij weigerde mee te werken met de aanhouding, is er meermaals in zijn richting geschoten. Hij werd ook gebeten door een politiehond.

Waarom de man met een mes zwaaide is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie onderzoekt het incident.