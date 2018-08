FBI: Limburgse jihadist werkte voor hoge IS-man in Afrika

De Limburgse jihadist Mohammed G. had nauwe banden met de hoogste woordvoerder van IS in Afrika. Dat bleek tijdens een pro formazitting in de zaak van G. Het Openbaar Ministerie vervolgt G. daarom nu ook voor deelname aan een terroristische organisatie.

De 29-jarige G. uit Maastricht is al verschillende keren met het OM in aanraking gekomen voor jihad-gerelateerde zaken. Hij probeerde in 2013 voor het eerst om zich bij de jihad in Syrië aan te sluiten. Dat mislukte. Hij werd verplicht een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Drie pogingen

Na dat jaar deed de uit Irak afkomstige man een tweede poging. Hij slaagde er echter niet in om zich bij IS aan te sluiten en keerde terug naar Nederland. Toen hij een derde poging waagde, werd hij aangehouden en veroordeeld tot drie jaar cel en tbs.

Eind vorig jaar kwam hij vrij, maar in maart werd hij opnieuw opgepakt. De AIVD tipte het OM dat G. betrokken was bij de ontvoering van een ouder Brits echtpaar in Zuid-Afrika. De slachtoffers werden in februari van dit jaar tijdens een reis ontvoerd door twee Zuid-Afrikanen die bekend zijn vanwege hun sympathie voor de jihad.

Het echtpaar overleefde de ontvoering en mishandelingen niet. Het OM vermoedt dat de ontvoerders uit waren op het geld van de slachtoffers om daarmee de jihad te ondersteunen.

G. zou hebben geprobeerd met de creditcardgegevens van het Britse echtpaar bitcoins te kopen. G. kende de twee ontvoerders al enkele jaren en werkte met hen en met een in Somaliland opgepakte verdachte nauw samen, stelt het OM.

De vier zouden zouden geld hebben willen verzamelen om een trainingskamp in Somalië op te zetten en wapens te kopen. Ook beheerden ze social media-accounts en adviseerden ze uitreizigers naar Libië.

Gratis vakantie

Ook besprak G. in 2015 met de twee Zuid-Afrikaanse verdachten het plan om Europese vrouwen onder het mom van een gratis vakantie naar Libië te lokken en ze vervolgens in IS-gebied op de slavenmarkt te verkopen.

Volgens informatie van de Amerikaanse opsporingsdienst FBI had G. veel contact met Abu Fida, wiens echte naam Mohamed Abdi Ali is. Abu Fida is in 2016 in Kenia opgepakt. Hij was de hoogst geplaatste woordvoerder van IS in Afrika. Volgens de FBI kreeg Abu Fida rechtstreeks instructies van de leiding van IS in Syrië.

Abu Fida beheerde ook Khalifa News Channel op Telegram. Ook G. verrichtte werkzaamheden voor dit propagandakanaal van IS en andere groepen op Telegram, zo blijkt uit de gegevens van de Amerikanen.

De rechtbank bepaalde vandaag dat G. nog zeker drie maanden vast blijft zitten.