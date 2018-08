'Anne & Frank' kan blijkbaar écht niet voor een Amsterdamse bakkerij

Voor eigenaar Roberto, die niet wil dat zijn achternaam bekend wordt, kwam de ophef nogal onverwachts. "Anne Frank is voor heel veel mensen een heldin en voor mij ook. Omdat mijn zaak in de buurt van het Anne Frank Huis zit, leek het me wel een mooie naam. Ze is natuurlijk wereldberoemd", zegt hij tegen AT5.

De eigenaar zegt dat hij het er niet te dik bovenop wilde leggen. "Daarom heb ik voor Anne & Frank gekozen. Ik heb niemand willen kwetsen. Wat zij heeft meegemaakt, is nogal wat. Ik vond het daarom gewoon een mooi eerbetoon."

Vandaag nog zullen de letters van de gevel worden gehaald. Wat de nieuwe naam wordt, weet Roberto nog niet, zegt hij tegen NH Nieuws.

Anne Frank stierf in februari 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen aan tyfus. Van haar dagboek over het leven in het Achterhuis aan de Prinsengracht zijn wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht.