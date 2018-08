Met 'zwarte doos' zonder verwarming wordt de Zuidpool overwonnen

Het is een zwarte doos, die er niet bepaald gestroomlijnd uitziet. Grotendeels gemaakt van afvalplastic, met carbon aan de buitenkant en met een structuur van legoblokjes: blauwe tegeltjes die perfect in elkaar passen. Allemaal gemaakt van afval.

Met deze wagen wil het echtpaar Edwin en Liesbeth ter Velde uit Zaandam in november naar de Zuidpool rijden. Vandaag is het wagentje, de 'Solar Voyager', voor het laatst te zien in Nederland en vertrekken ze met de zeilboot naar de Canarische Eilanden, voor het eerste deel van de reis. Aan boord van het schip gaan twintig jongeren bovendien nadenken over vraagstukken over duurzaamheid voor een Japans bedrijf, als onderdeel van het hele project.

"We waren samen aan het koken en zoals iedereen die kookt, zaten we aan het einde met een enorme bak plastic", vertelt Liesbeth in het NOS Radio 1 Journaal over het ontstaan van het plan. "We vroegen ons daarna af: wat doen we hiermee?"

Zwarte kubus

Het antwoord kwam niet meteen. In eerste instantie wilde het echtpaar afval voorkomen. Ze zijn zero-waste gaan leven thuis. "Maar ik had ook zoiets van: ik heb 50 jaar lang afval geproduceerd, dat er dus al is. Wat kan ik daarmee?", vroeg Edwin zich af. "Ik wilde niet een kunstwerkje maken of iets kleins. Ik wilde iets groots, ik hou van overdrijven. Het moet groot zijn en functioneel."