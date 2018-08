Hermes werft vrouwelijke buschauffeurs: 'Het is toch meer een vrouwenberoep'

Het is Ladies Day bij busvervoerder Hermes. Het bedrijf, dat rijdt in delen van Gelderland en Noord-Brabant, is dringend op zoek naar personeel. Met de wervingsdag wil de vervoerder naar eigen zeggen het vooroordeel doorprikken dat een bus besturen vooral voor mannen is weggelegd.

"Op de een of andere manier heerst er een beeld dat het een mannenberoep is, wat het niet is volgens mij", zegt directeur Juul van Houten.

Het blijkt ook uit de man/vrouw-verhouding binnen de sector: er werken zo'n 30.000 vrouwen tegenover 161.000 mannen in de wegvervoersbranche, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij Hermes is momenteel 14 procent van de werknemers vrouw, 86 procent is man.

Daarom kregen zo'n dertig belangstellende vrouwen in Eindhoven rijles. Nadia Huijbens stapte zonder angst de bus in: