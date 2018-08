De Rijn heeft vandaag bij Lobith bij de grens met Duitsland op de allerlaagste stand gestaan die ooit is gemeten. Het gaat om een stand van 6,87 meter boven NAP. Het vorige record was in 2011, toen stond het peil op 6,89 meter.

In Duitsland heeft het weliswaar net als in Nederland de afgelopen twee dagen hard geregend, maar het duurt nog dagen voor dat extra water Nederland bereikt.

De binnenvaart lijdt al weken schade door de lage waterstand. Schepen kunnen minder vracht vervoeren.