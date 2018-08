Laatste uitzending Radio 1-presentator Govert van Brakel

Govert van Brakel (68) heeft vanmiddag voor het laatst een radioprogramma gepresenteerd. "42 jaar bij de Goeie Ouwe Radio, het is mooi geweest. 'Mooi' in de fraaiste betekenis van het woord", schrijft hij op Facebook.

Van Brakel presenteerde tot vandaag De Perstribune van Omroep MAX. Daarvoor werkte hij onder meer voor het NOS Radio 1 Journaal, Met het Oog op Morgen, Langs de Lijn en NCRV's Hier en Nu. Ook stond hij twee keer met de radiomicrofoon aan de finish van de Elfstedentocht.

Van Brakel werd in 2016 in een uitzending van De Perstribune live onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een paar dagen daarvoor had hij zijn 40-jarig jubileum bij de publieke omroep gevierd.

Over wat hij nu gaat doen, laat hij zich niet uit. "Tijd voor nieuwe dingen", schrijft hij op Facebook. "U hoort nog. Want, zoals TROS-oprichter en radiopresentator (de oudere heer) Joop Landré placht te zeggen: Alleen de duvel is oud..."