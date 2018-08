Geëvacueerden bosbrand Brandenburg weer naar huis

De mensen die afgelopen week werden geëvacueerd vanwege een bosbrand in de Duitse deelstaat Brandenburg zijn allemaal weer thuis. Vannacht mochten inwoners van de dorpen Tiefenbrunnen en Klausdorf weer in hun eigen huis slapen. Mensen uit Frohnsdorf mochten vrijdag al terug. In totaal moesten donderdag vijfhonderd mensen worden geëvacueerd.

De brandweer heeft de brand na drie dagen onder controle. Een gebied van 400 hectare staat wel nog in brand. Gisteravond waren nog honderden brandweerlieden bezig met nablussen. Naar verwachting is het vuur morgen helemaal uit.

Mogelijk aangestoken

Een woordvoerder van de regio Potsdam-Mittelmark prijst de vele mensen die bereid zijn om hulp te bieden. Zo hebben bewoners uit omliggende dorpen "rijkelijk" eten gemaakt voor de hulpverleners. "We hebben zo veel voedsel over, dat we het overgebleven eten aan een ziekenhuis hebben gedoneerd."

Eerder deze week vertelden geëvacueerden hoe dichtbij het vuur kwam: