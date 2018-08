Gestolen vrachtwagen Schiphol uitgebrand teruggevonden in Zuid-Holland

Op een weg tussen Aarlanderveen en Ter Aar in Zuid-Holland is vannacht een vrachtwagen achtergelaten en in brand gestoken. Het gaat om de vrachtwagen die vorige week dinsdag op Schiphol werd gestolen, zegt een woordvoerder van de marechaussee. De truck is daar leeg achtergelaten en de kentekenplaten zijn van de vrachtwagen gehaald.

De 42-jarige chauffeur vervoerde voor ruim 5 miljoen euro aan elektronische apparaten. Nadat hij op Schiphol zijn vrachtwagen had geladen, werd hij bedreigd door een man met een vuurwapen. Hij moest onder dreiging van het wapen zijn trekker-opleggercombinatie langs de Pelikaanweg parkeren. Daarna werd hij mishandeld, vastgebonden en in de kofferbak van een auto gestopt. Later werd hij vrijgelaten.

De marechaussee, die het onderzoek doet naar de gestolen vrachtwagen, heeft nog geen idee wie er achter de actie zit.