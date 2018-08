'Elke dag zes ongevallen met springkussens'

Er gebeuren steeds vaker ongelukken met springkussens, blijkt uit berekeningen van VeiligheidNL in opdracht van RTL Nieuws. Vorig jaar kwamen zo'n 2200 mensen op de eerste hulp terecht na de val van een springkussen, tien jaar geleden ging het nog om 1400 mensen. Een stijging van bijna 60 procent.

Een woordvoerder van VeiligheidNL heeft geen verklaring voor de toename van het aantal ongelukken met de speeltoestellen. "Maar ik zie steeds meer luchtkussens op kinderfeestjes en buurtfeesten", zegt ze. Gemiddeld ging het vorig jaar zes keer per dag mis. Ouders en kinderen melden zich bij de eerste hulp met verwondingen als botbreuken of hoofdwonden.

Niet goed vast

Ehbo'ers zeggen tegen de nieuwsrubriek niet verbaasd te zijn over de toename van het aantal ongevallen. Ze zien steeds meer en grotere springkussens verschijnen. Die worden geregeld niet goed vastgezet of er wordt te weinig toezicht gehouden.

Begin vorige maand raakten zes kinderen gewond in Emmen toen een springkussen omviel. In Grootebroek kwam twee jaar geleden een jongen van vier om het leven, nadat hij van een springkussen was gevallen.