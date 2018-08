Azmani wil Europees lijsttrekker VVD worden

Malik Azmani wil lijsttrekker van de VVD worden bij de komende verkiezingen voor het Europees parlement. Azmani (42) zit nu nog voor de liberalen in de Tweede Kamer.

Daar heeft hij de portefeuille immigratie, asiel en integratie. Daarnaast is hij voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken.

Steeds belangrijker

Azmani zegt dat hij bij die onderwerpen de laatste jaren heeft gemerkt dat Europa steeds belangrijker wordt. Daarom wil hij de overstap maken naar Brussel en Straatsburg.

Hij volgt daar dan Hans van Baalen op, die bij de vorige twee verkiezingen, in 2009 en 2014, de lijst van de VVD trok. Op dit moment heeft de partij drie Europarlementariƫrs.

Azmani is de enige kandidaat tot nu toe. Als dat zo blijft, is het vrijwel zeker dat hij ook daadwerkelijk de nummer 1 op de lijst wordt. De verkiezingen voor het Europees Parlement worden in Nederland op 23 mei 2019 gehouden.