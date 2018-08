Munitie en naaldbos: Brandenburg is Duitslands brandbaarste deelstaat

"Nee, natuurlijk blijven we hier wonen. Dit is onze heimat." Een inwoonster van het dorp Frohnsdorf in de Duitse deelstaat Brandenburg denkt niet aan verhuizen. Ook niet na de zoveelste bosbrand.

Als er bosbranden in Duitsland zijn, dan zijn die meestal in de oostelijke deelstaten. Brandenburg, de deelstaat rondom Berlijn, staat op nummer 1. Vorig jaar waren er 141 natuurbranden op 424 in heel Duitsland, berekende persbureau DPA. Dit jaar is het nog erger: tot midden augustus werden er alleen in Brandenburg al 405 bosbranden geteld.

Vandaag bezocht minister-president Dietmar Woidke het gebied dat de afgelopen dagen is getroffen. 600 mensen in drie dorpen moesten hun huizen verlaten. Een deel kan alweer terugkeren, maar helemaal veilig is het nog niet. Een grote zorg voor brandweerlieden is nu is de wind. Bovendien regent het nog steeds nauwelijks.

"Het blussen kan dagen duren omdat de wind kan blijven draaien", zegt Woidke in een sporthal waar bewoners worden opgevangen. "De politie onderzoekt nog wat de oorzaak is van de branden."

Vandaag mocht een deel van de geëvacueerden terug naar huis: