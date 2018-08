Efteling mag onder voorwaarden uitbreiden

Attractiepark de Efteling mag groeien, maar wel onder strikte voorwaarden. De gemeente Loon op Zand heeft dat vastgelegd in een ontwerpbestemmingsplan.

Het park in Kaatsheuvel ontvangt op dit moment ruim vijf miljoen bezoekers per jaar, maar wil dat graag uitgebreid hebben tot zeven miljoen in 2030. Daarvoor zou het park volgens Omroep Brabant acht hectare groter moeten worden.

Er moet een extra toegangsweg komen die op drukke dagen open wordt gesteld voor verkeer uit het zuiden van het land.

Bouwhoogte

Na reacties van buurtbewoners heeft de gemeente nu in het bestemmingsplan opgenomen dat er een brede groene zone komt als buffer tussen het park en woonwijken. Ook is er een maximale bouwhoogte van attracties in de Efteling vastgelegd.

Volgende maand beslist de gemeenteraad definitief over het bestemmingsplan.