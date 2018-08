'Pas op voor giftige gassen na inkuilen mais', zeggen LTO en de brandweer

LTO Nederland adviseert boeren om zeker in de eerste twee weken geen mensen of dieren in de buurt van ingekuild mais te laten komen.

Als een boer ziet dat het folie opbolt, moet hij er niet zelf op af gaan, maar de brandweer bellen. Die heeft apparatuur om een kuil veilig te openen en kleding om zich te beschermen.

Incidenten

Deze week waren er onder andere in Leusden, Galder en Haaksbergen incidenten met kuilgassen waarbij de brandweer is ingezet. In al die gevallen liep het goed af. In Leusden en Galder was de maiskuil pas een dag oud.

De gassen verdwijnen na een dag of veertien vanzelf.