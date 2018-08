Slachtoffers zedenzaak Maasdriel tussen 8 en 15 jaar

De slachtoffers van de zedenzaak in de gemeente Maasdriel zijn tussen 8 en 15 jaar oud. Dat zegt een goed ingelichte bron tegen Omroep Gelderland.

Volgens die bron hebben de 30 ouders die gisteravond aanwezig waren bij een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis allemaal kinderen in die leeftijd.

Van de 1200 uur aan beeldmateriaal die bij de verdachte in huis is gevonden, is tot nu toe 300 uur bekeken.

Nog veel onduidelijk

De verdachte is een 45-jarige man uit de gemeente Maasdriel. Hij werd vier weken geleden aangehouden op verdenking van het vervaardigen van kinderporno en ontucht met zeker vijf minderjarigen.

Het is nog niet naar buiten gebracht hoe de verdachte met zijn slachtoffers in contact kwam. De burgemeester wil tot nu toe niet op de zaak ingaan.