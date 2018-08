Kabinet heeft meevaller door verkoop emissierechten CO2

Het kabinet heeft dit jaar een meevaller van honderden miljoenen euro door de sterk gestegen prijs van emissierechten voor de uitstoot van van CO2. Gas- en kolencentrales betaalden in de eerste helft van dit jaar gemiddeld 11,81 euro voor het recht om één ton koolstofdioxide uit te stoten. Dat is bijna 5 euro meer dan waar de overheid op had gerekend.

In de ramingen voor dit jaar gaat het ministerie van Economische Zaken uit van 32 miljoen rechten die voor zo'n 7 euro per stuk worden verkocht. De opbrengst komt dan uit op 224 miljoen euro.

Het lijkt er nu op dat de emissierechten veel meer gaan opleveren. De Volkskrant meldde vanmorgen dat de meevaller kan oplopen tot een kwart miljard. Het ministerie wil dat niet bevestigen, omdat er dit jaar nog van alles kan gebeuren. Maar het wil wel bevestigen dat de opbrengst in de eerste helft van het jaar veel hoger lag dan verwacht.

Dividendbelasting

De meevaller kan niet worden worden gebruikt om het gat op de begroting te dichten dat ontstaat door het afschaffen van de dividendbelasting. Dat komt door begrotingsregels die de coalitiepartners in het regeerakkoord hebben afgesproken. Het gevolg is dat middelgrote en grote bedrijven moeten opdraaien voor deze tegenvaller van rond de 500 miljoen euro.

Hoe de extra kosten precies worden gedekt, is nog niet bepaald. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of het mogelijk is om de venootschapsverlaging minder te verlagen dan eerder was afgesproken.

In het regeerakkoord staat dat het hoogste tarief van 25 naar 21 procent gaat. Het kabinet kan ervoor kiezen om de vennootschapsbelasting op 22 procent vast te zetten. 1 procent minder verlagen is al goed voor 550 miljoen euro per jaar.