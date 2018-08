Ravage in kabouterbos Voorthuizen

In het Kabouterbos in de bossen bij Voorthuizen zijn tientallen kabouters kapotgeslagen. Vrijwilligers van het kabouterbos in de gemeente Barneveld ontdekten de vernielingen gisterochtend. De vandalen hielden niet van half werk, want overal in het bos lagen stukken van de gipsen kabouters.

De ravage is goed te zien in een Facebook-filmpje van de politie Voorthuizen, die zich afvraagt welke lol de daders hieraan beleefden. "Hebben de kabouters je misschien iets aangedaan? Hebben de kindjes die iedere keer weer genieten van hun bezoek aan het kabouterbos je iets aangedaan?", vraagt de politie in het bericht.