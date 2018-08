Als het aan Ryanair-baas O'Leary ligt, betaal je straks ook voor de wc

Het geld voor de wc's is er nog niet gekomen, maar een tijdje geleden had O'Leary ook al een ander idee. Zo wilde hij twee van de drie toiletten aan boord verwijderen om zes passagiersstoelen toe te voegen. Zo zouden de prijzen met 5 procent omlaag kunnen. De drie wc's in de Boeing 737-800 zijn er nog.

"Dit is wel iets waar hij mee bezig is. Het zou me niet verbazen als geld vragen voor toiletgebruik de volgende stap is in de strategie van de maatschappij", zegt Vernooij. "Alleen zou het wel gek zijn, omdat ze sinds 2013 juist zo inzetten op de 'klant is koning'. Dit zou ze juist weer impopulair maken. Maar als ze het zo kunnen draaien dat de maatregel de service zou verbeteren, net zoals ze over de betaling voor rolkoffers zeggen, zetten ze het vast door."