Geen politie bij Wereldhavendagen Rotterdam

De politie gaat door met het voeren van acties voor betere arbeidsvoorwaarden. Tijdens de Wereldhavendagen op 7, 8 en 9 september, zal er in de haven geen toezicht worden gehouden. De gemeente onderzoekt wat de gevolgen van deze actie zijn en of dat mogelijk consequenties heeft.

Bij voorgaande edities van de Wereldhavendagen werden er ongeveer 150 agenten ingezet. Nu zullen die vooral actief zijn in hun eigen wijk, maar wel te hulp schieten als de nood aan de man komt in de haven.

Burgemeester Aboutaleb zegt respect te hebben voor agenten die opkomen voor hun zaak. Maar hij vraagt zich af of zo'n groot evenement hiervoor moet worden gebruikt.

Geen feestje

De politie is er ook niet op het Veiligheidsplein, om zich te presenteren als werkgever en te laten zien wat het werk van agenten inhoudt. Volgens het actiecomité is het nu geen tijd voor een feestje. "We kunnen niet shinen op de Wereldhavendagen als er elders in de stad politie-auto's stilstaan, omdat we niet genoeg mensen hebben om ze te bemannen", zei een woordvoerder van het Comité tegen RTV Rijnmond.

Het comité hoopt dat de politie-acties ook de minister tot actie aansporen. "We vinden het heel opmerkelijk dat we nu vallen over 150 man die niet worden ingezet op een evenement, terwijl er tussen nu en vier jaar 17.000 man weggaan. Dan heb je het over veiligheid."

Meer acties

De politie heeft de afgelopen periode al meer actie gevoerd. Zo worden er al minder bonnen uitgeschreven en wordt er bij minder ernstige overtredingen alleen gewaarschuwd.

In Eindhoven voeren agenten volgende week woensdag actie rond het Champions League-play-offduel PSV-Bate Borisov.