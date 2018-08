Autobiografie Hitler uit 1923 voor het eerst uit onder eigen naam

Morgen verschijnt in Nederland het boek Adolf Hitler, zijn leven, zijn redevoeringen. Het is niet de eerste biografie over Hitler, maar nu blijkt het wel de eerste autobiografie van Hitler te zijn. De beschrijving over zijn leven uit 1923 is namelijk door hemzelf geschreven.

"Het boek is een autobiografie van een pagina of twintig", vertelt uitgever Gerton van Boom in het NOS Radio 1 Journaal. "Voor de substantie zijn er ook nog zes redevoeringen opgenomen."

Het boek bestaat al langer, maar stond lange tijd op naam van baron Adolf Victor von Körber. Twee jaar geleden ontdekte de de Duitse historicus Thomas Weber dat het boek eigenlijk door Hitler zelf is geschreven.

"In een archief ontdekte Weber de originele documenten van de autobiografie", vertelt Van Boom. "Het bleek dat Körber, de oorspronkelijke uitgever, slechts zijn naam aan de tekst had verbonden. Hij was een soort stroman." Dat wilde Hitler zelf, om meer bekendheid te vergaren buiten München, de stad waar zijn opmars begon. "Hij dacht: ik kan niet zelf schrijven dat ik de verlosser van Duitsland ben. Dat moest iemand anders doen: iemand die enige status had in conservatieve kringen."

Schaduwauteur

Generaal Ludendorf, die een grote rol speelde in de Eerste Wereldoorlog, adviseerde om Körber tot 'auteur' van de autobiografie te maken. "Körber was een oorlogsheld voor de nazi's en een goede bekende van de Duitse generaal", zegt Van Boom.

In het boek staan zinnen die later ook in Mein Kampf zijn verschenen, Hitlers meest bekende werk uit 1925. "Dat geeft het boekje historisch belang", vertelt de uitgever. "Het laat zien dat Hitler al veel langer voor mijn Mein Kampf op hetzelfde pad zat."

Mein Kampf mag in Nederland niet herdrukt en verkocht worden. De uitgave van Adolf Hitler, zijn leven, zijn redevoeringen is wel toegestaan, vertelt Den Boom. "Alleen Mein Kampf is specifiek verboden in Nederland. Bovendien verschijnt er ook daarvan binnenkort een wetenschappelijke versie. De autobiografie mag vanaf morgen gewoon verkocht worden."