Autobedrijven somber door personeelstekort

Autobedrijven lopen inkomsten mis doordat ze niet aan goed personeel kunnen komen. Een op de acht bedrijven verwacht dit kwartaal daarom een omzetdaling, zegt het CBS.

In het tweede kwartaal ging het nog goed met de autosector. De omzet steeg met 7,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Al sinds begin 2015 zit de omzet in de lift, met alleen het laatste kwartaal van 2016 als uitzondering. De motorbranche heeft het moeilijker: die lijdt al voor het derde kwartaal op rij omzetverlies.

Licht negatief

Ondanks de goede cijfers is het sentiment in de autobranche nu omgeslagen. Waren de garagehouders drie maanden geleden nog positief over de nabije toekomst, nu zijn ze volgens het CBS licht negatief. Dat komt door het oplopende personeelstekort.

Vooral gespecialiseerde reparatiebedrijven hebben daar last van: één op de drie kan niet genoeg bekwame monteurs vinden. Van de andere bedrijven in de sector zegt 17 tot 25 procent dat de werkzaamheden worden belemmerd door een tekort aan gekwalificeerd personeel.

In bijna 13 procent van de gevallen is het personeelstekort zo erg dat de ondernemer in het derde kwartaal een lagere omzet verwacht.