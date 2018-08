Recordvangst cocaïne in Gentse haven

In de haven van Gent heeft de politie bijna twee ton cocaïne onderschept. Dat is de grootste drugsvangst ooit in die haven. De drugs waren verborgen in een lading tegels uit Brazilië.

Volgens de Belgische Federale Politie heeft de cocaïne een straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. De ontdekking werd eergisteren gedaan. In drie containers zaten stevig verpakte pakketten tussen de tegels. In totaal waren het meer dan 1900 blokken met cocaïne.

Het Openbaar Ministerie in België onderzoekt nu wie er achter het transport zit.