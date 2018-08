Man opgepakt in vermissingszaak Haagse Nsimire (14)

De politie heeft in Den Haag een man van 33 opgepakt omdat hij de 14-jarige Nsimire onderdak zou hebben geboden tijdens haar vermissing. Het meisje uit Den Haag verdween eind juli en werd gisteren in goede gezondheid in de Hofstad gevonden.

De 33-jarige verdachte werd kort na de vondst van Nsimire op straat aangehouden. Hij wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Nsimire werd na een tip gevonden. Iemand had haar op straat gezien, waarna ze even later werd aangetroffen.

De politie praat de komende dagen nog met het meisje over wat er is gebeurd en wil weinig over de zaak kwijt. "Veel hierover is nog onduidelijk en wordt onderzocht", laat de politie weten.

Of ze inmiddels is herenigd met haar ouders, kan de politie niet zeggen.