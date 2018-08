Hoogbejaarde leeuw Artis dood

De Amsterdamse dierentuin Artis heeft vanochtend de leider van de leeuwengroep laten inslapen. Caesar was twintig jaar en zijn gezondheid was de laatste maanden achteruitgegaan. Gistermiddag verslechterde zijn toestand en werd besloten hem een spuitje te geven.

Caesar werd geboren in mei 1998 en kwam een jaar later naar Artis. Hij had 21 nakomelingen, onder wie de twee leeuwinnen die nu nog in de Amsterdamse dierentuin leven. "Hij was een grote bekende bij de bezoekers, op wie hij indruk maakte met zijn donkere manen en indringende geluid", schrijft Artis.

Omdat leeuwen van nature in een groep leven met een mannelijke leider, gaat Artis op zoek naar een vervanger van Caesar. Zolang die er niet is, bestaat de kans dat de leeuwinnen de komende tijd onrustig zijn, zegt Artis.